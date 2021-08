Saint-Laurent-de-Chamousset Salle pluriactivités Rhône, Saint-Laurent-de-Chamousset Concert Steve Waring 50 ans de scène Salle pluriactivités Saint-Laurent-de-Chamousset Catégories d’évènement: Rhône

Concert Steve Waring 50 ans de scène Salle pluriactivités, 4 septembre 2021 17:00, Saint-Laurent-de-Chamousset. Samedi 4 septembre, 17h00 Adultes 12 € enfants accompagnès 5€ https://www.helloasso.com/associations/le-grenier-a-la-page/evenements/concert-steve-waring Concert familial spectacle pour tous En 2021, tout comme son matou,

Steve Waring revient (même s’il n’est jamais parti !)

Cette fois, ce spectacle est en quintet « familial » (voix, saxophones, clarinettes, ukulélé, flûtes, contrebasse, mandoline, violon) pour célébrer ses 50 ans de chansons !

Nous nous retrouverons autour de ses grands classiques (La Baleine Bleue, les Grenouilles, Le Matou revient …) et découvrirons avec joie les pépites de son répertoire. Salle pluriactivités 378 rue du stade 69930 St Laurent de Chamousset 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset Rhône samedi 4 septembre – 17h00 à 18h00

