Marché de noël à St Laurent d’Arce Salle Polyvalente, 3 décembre 2023, Saint-Laurent-d'Arce.

Le Comité de Jumelage organise son marché de noël :

De nombreux exposants vous attendent : stands gourmands, artisanat, exposition et vente de peintures et de livres, stand des enfants de l’école.

Venue du père noël.

Buvette : vin chaud, boissons, crêpes,….

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Committee of Twinning organizes its Christmas market:

Many exhibitors are waiting for you: food stands, crafts, exhibition and sale of paintings and books, stand of the children of the school.

Santa Claus will come.

Refreshment bar: mulled wine, drinks, pancakes,…

El Comité de Jumelage organiza su mercado de Navidad:

Te esperan muchos expositores: puestos de comida, artesanía, exposición y venta de cuadros y libros, stand de los escolares.

Papá Noel estará allí.

Bar de refrescos: vino caliente, bebidas, tortitas,…

Das Partnerschaftskomitee organisiert seinen Weihnachtsmarkt :

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie: Schlemmerstände, Kunsthandwerk, Ausstellung und Verkauf von Gemälden und Büchern, Stand der Schulkinder.

Besuch des Weihnachtsmanns.

Getränkestand: Glühwein, Getränke, Crêpes,…

