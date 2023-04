Loto à St Laurent d’Arce Salle des fêtes Saint-Laurent-d'Arce Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Laurent-d'Arce

Loto à St Laurent d’Arce Salle des fêtes, 21 octobre 2023, Saint-Laurent-d'Arce. Loto organisé par le Club de l’Amitié..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . .

Salle des fêtes

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Club de l’Amitié. Loto organizado por el Club de l’Amitié. Lotto, organisiert vom Club de l’Amitié. Mise à jour le 2023-03-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Laurent-d'Arce Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Saint-Laurent-d'Arce Departement Gironde Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Laurent-d'Arce

Salle des fêtes Saint-Laurent-d'Arce Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-d'arce/

Loto à St Laurent d’Arce Salle des fêtes 2023-10-21 was last modified: by Loto à St Laurent d’Arce Salle des fêtes Salle des fêtes 21 octobre 2023 Salle des fêtes Saint-Laurent-d'Arce

Saint-Laurent-d'Arce Gironde