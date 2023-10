Octobre Rose à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce, 15 octobre 2023, Saint-Laurent-d'Arce.

Saint-Laurent-d’Arce,Gironde

Jeune et Rose vous proposent une journée Octobre Rose organisée par le Comité de Jumelage de St Laurent d’Arce.

– 9h30 : marche rose (inscription obligatoire), départ place de l’Europe.

– toute la journée : ateliers Pouet Pouet sur bustes en silicone.

– 14h : concert offert par Nel Voiceet ses Voicettes.

Buvette et restauration sur place.

Bénéfices en faveur de l’asso Jeune et Rose..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Jeune et Rose is organizing a Pink October day for you, organized by the St Laurent d’Arce Twinning Committee.

– 9:30 am: pink walk (registration compulsory), departure from Place de l’Europe.

– all day: Pouet Pouet workshops on silicone busts.

– 2pm: concert by Nel Voiceet ses Voicettes.

Refreshments and catering on site.

Proceeds benefit the Jeune et Rose association.

Jeune et Rose organiza para usted una jornada de octubre rosa, organizada por el Comité de Hermanamiento de St Laurent d’Arce.

– 9.30 h: marcha rosa (inscripción obligatoria), salida de la plaza de Europa.

– todo el día: talleres Pouet Pouet sobre bustos de silicona.

– 14.00 h: concierto de Nel Voiceet ses Voicettes.

Refrescos y comida in situ.

La recaudación se destinará a la asociación Jeune et Rose.

Jeune et Rose bieten Ihnen einen Rosa-Oktober-Tag an, der vom Partnerschaftskomitee von St Laurent d’Arce organisiert wird.

– 9:30 Uhr: Rosenmarsch (Anmeldung erforderlich), Start am Place de l’Europe.

– den ganzen Tag: Pouet-Pouet-Workshops auf Silikonbüsten.

– 14 Uhr: Konzert, angeboten von Nel Voiceet ses Voicettes.

Getränke und Speisen vor Ort.

Erlöse zugunsten des Vereins Jeune et Rose.

