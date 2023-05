Metro-boulot-chateau 27 Route de l’Hurbe, 6 mai 2023, .

Venez découvrir les « jeunes/nouveaux artistes » mais pas qu’eux ! C’est un espace de partage et de rencontre ouvert à tous.

Si vous êtes musicien ramenez vos instruments, sinon venez simplement profiter de cette belle soirée dans la propriété de Marc et Agnès Bousseau et fils, qui nous offrent la magie de leurs jardins et de leurs vins !

Vous pourrez vous restaurer avec » Le34″ et la « Brasserie Chapote » avec sa gamme de bières !

Une scène libre pour les musiciens ou pas, pro ou amateurs, en solo ou en groupe.

Venez exprimer votre passion, pour jouer, danser et chanter !!

Animées par DJÉDI !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

27 Route de l’Hurbe Château de l’Hurbe

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the « young/new artists » but not only them! It is a space of sharing and meeting open to all.

If you are a musician, bring your instruments, otherwise just come and enjoy this beautiful evening in the property of Marc and Agnès Bousseau and sons, who offer us the magic of their gardens and their wines!

You will be able to eat with « Le34 » and the « Brasserie Chapote » with its range of beers !

A free stage for musicians or not, pro or amateur, solo or in group.

Come to express your passion, to play, dance and sing !

Animated by DJÉDI !

Venga a descubrir a los « jóvenes/nuevos artistas », ¡pero no sólo a ellos! Es un espacio de intercambio y encuentro abierto a todos.

Si es músico, traiga sus instrumentos, si no, venga simplemente a disfrutar de esta hermosa velada en la propiedad de Marc y Agnès Bousseau e hijos, ¡que nos ofrecen la magia de sus jardines y sus vinos!

¡Podrá comer con « Le34 » y la « Brasserie Chapote » con su gama de cervezas!

Un escenario libre para músicos o no, profesionales o aficionados, en solitario o en grupo.

¡Ven a expresar tu pasión, a tocar, bailar y cantar !

¡Animado por DJÉDI !

Kommen Sie und entdecken Sie « junge/neue Künstler », aber nicht nur diese! Dies ist ein Ort des Austauschs und der Begegnung, der für alle offen ist.

Wenn Sie Musiker sind, bringen Sie Ihre Instrumente mit, ansonsten kommen Sie einfach vorbei und genießen Sie diesen schönen Abend auf dem Anwesen von Marc und Agnès Bousseau und Sohn, die uns die Magie ihrer Gärten und ihrer Weine schenken!

Für Ihr leibliches Wohl sorgen « Le34 » und die « Brasserie Chapote » mit ihrer Auswahl an Bieren!

Eine freie Bühne für Musiker oder Nicht-Musiker, Profis oder Amateure, Solisten oder Gruppen.

Kommen Sie und drücken Sie Ihre Leidenschaft aus, um zu spielen, zu tanzen und zu singen!!!

Moderiert von DJÉDI!

Mise à jour le 2023-04-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme