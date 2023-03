27e Edition de la Randonnée du Tunnel Saint-Laurent-d'Andenay Saint-Laurent-d'Andenay Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-d'Andenay

Saône-et-Loire

27e Edition de la Randonnée du Tunnel, 23 avril 2023, Saint-Laurent-d'Andenay Saint-Laurent-d'Andenay. 27e Edition de la Randonnée du Tunnel Cité des Quarts – Berges de l’Etang de Montchanin Saint-Laurent-d’Andenay Saône-et-Loire

2023-04-23 08:00:00 – 2023-04-23 15:00:00 Saint-Laurent-d’Andenay

Saône-et-Loire Saint-Laurent-d’Andenay . 4 6 EUR Vous aurez le choix entre 3 circuits pédestres :

– Circuit n°1, facile, de 8,5 km et 78 m de dénivelé sur la commune de Saint-Laurent-d’Andenay.

– Circuit n°2 de 16 km et 253 m de dénivelé, de difficulté moyenne, vous permettra de découvrir le Tunnel de Poluzot.

– Circuit n°3 de 20 km et 241 m de dénivelé, de difficulté moyenne, vous conduira sur le sentier pédagogique du marais de la zone humide du Pont Morand, sur la rive ouest de l’étang Berthaud, sous le viaduc des Fioles et le Tunnel de Poluzot. 1 ravitaillement pour le circuit de 8,5 km. 2 ravitaillements pour les circuits de 16 et 20 km. Fin des ravitaillements à 17h sur les circuits. Fin des inscriptions : 12h pour le parcours de 20 km, 13h pour le parcours de 16 km et 15h pour le parcours de 8,5 km.. « Oxygène » vous convie à participer à ces randonnées ouvertes à tous à allure libre, en toute convivialité, sur des circuits marqués, fléchés et balisés.

Les chiens devront être obligatoirement tenus en laisse sur tous les circuits. Pour les circuits passant par le tunnel, les participants sont invités à se munir d’un éclairage individuel. secretariat.oxygene@gmail.com Saint-Laurent-d’Andenay

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-d'Andenay, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Laurent-d'Andenay Adresse Cité des Quarts - Berges de l'Etang de Montchanin Saint-Laurent-d'Andenay Saône-et-Loire Ville Saint-Laurent-d'Andenay Saint-Laurent-d'Andenay Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Saint-Laurent-d'Andenay

27e Edition de la Randonnée du Tunnel 2023-04-23 was last modified: by 27e Edition de la Randonnée du Tunnel Saint-Laurent-d'Andenay 23 avril 2023 Cité des Quarts - Berges de l'Etang de Montchanin Saint-Laurent-d'Andenay Saône-et-Loire Saint-Laurent-d'Andenay Saône-et-Loire

Saint-Laurent-d'Andenay Saint-Laurent-d'Andenay Saône-et-Loire