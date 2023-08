Fête de la citrouille et des cucurbitacées Saint-Laurent, 15 octobre 2023, Saint-Laurent.

Saint-Laurent,Creuse

Fête locale autour du thème de la citrouille et des cucurbitacées comprenant un marché, une randonnée pédestre et un vide-grenier/brocante.

Au programme : vente de citrouilles et confitures à base de potiron, marché aux produits régionaux, marché artisanal, animation avec la Bada de Bussière/Dunoise/Bonnat et déambulation de rue avec La Cie Moriquendi.

Restauration sur place et buvette avec nos commerçants..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Local festival with a pumpkin and cucurbit theme, including a market, a hike and a garage sale/brocante.

On the program: pumpkin and pumpkin jam sales, regional produce market, craft market, entertainment with the Bada from Bussière/Dunoise/Bonnat and street parade with Cie Moriquendi.

On-site catering and refreshments with our merchants.

Fiesta local dedicada a las calabazas y las cucurbitáceas que incluye un mercado, un paseo y una venta de garaje/brocante.

En el programa: venta de calabazas y mermeladas a base de calabaza, mercado de productos regionales, mercado de artesanía, animación con la Bada de Bussière/Dunoise/Bonnat y pasacalles con la compañía Moriquendi.

Restauración in situ y refrescos con nuestros comerciantes.

Lokales Fest rund um das Thema Kürbis und Kürbisgewächse mit einem Markt, einer Wanderung und einem Flohmarkt/Brocante.

Programm: Verkauf von Kürbissen und Kürbismarmeladen, Markt mit regionalen Produkten, Kunsthandwerksmarkt, Unterhaltung mit der Bada aus Bussière/Dunoise/Bonnat und Straßenumzug mit der Cie Moriquendi.

Verpflegung vor Ort und Getränkeausschank mit unseren Händlern.

Mise à jour le 2023-08-16 par Creuse Tourisme