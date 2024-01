Salon Bien-être, Médecines Douces et Arts Divinatoires à Arras Arras Saint-Laurent-Blangy, 3 février 2024, Saint-Laurent-Blangy.

Début : 2024-02-03 14:00

Fin : 2024-02-04 20:00

RDV les 03 et 04 février 2024 à L’Espace Artois-Expo à Arras pour rencontrer 100 exposants et participer à 40 conférences et ateliers – ENTRÉE GRATUITE ❤️ 3 et 4 février 1

Salon Bien-être, Médecines Douces et Arts Divinatoires « Yozenco » à Arras

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des thérapeutes, exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

Ce qui vous attend lors du Salon :

100 exposants

40 conférences et ateliers gratuits

1 espace foodtruck

4 univers : L’univers et l’espace du bien-être – Les Médecines douces et alternatives – L’univers bio et nature – Les Arts divinatoires

➡️ INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement: Artois Expo – 50 Av. Roger Salengro, 62223 Saint-Laurent-Blangy

⏰ Samedi 03 février 2024 de 14h00 à 20h00

⏰Dimanche 04 février 2024 de 10h00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE ❤️

EN PLUS INÉDIT Pour les esprits curieux et audacieux, vous pourrez assister et participer au SALON et SPECTACLES DU PARANORMAL. Préparez-vous à une expérience hors du commun où les frontières de la réalité se brouillent et où l’inexpliqué prend vie ! Sur la Scène, vous pourrez retrouver des spectacles, conférences et débats publics. Billetterie spéciale pour cet événement.

