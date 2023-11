9ème championnat de France de trail pompiers SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 13 septembre 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

La Montagn’Hard – 40 km et 2600 D+. Départ le samedi 7h. ⛰️

La Ronde des Isards – 23 km et 1300 D+.

Départ le samedi 9h. ⛰️ ( parcours qui comptera pour le championnat de France )

Les Balcons d’Aure – 12 km et 500 D+.

Départ le samedi 10h. ⛰️

La balade – 6 km et 100D+. OUVERT À TOUS. Coureurs où marcheurs, pompiers et non pompiers .

Départ le vendredi 19h. ( les inscriptions seront reversées à une œuvre caritative).

Les dates d’inscriptions vous seront communiquées d’ici quelques mois et pleins d’autres informations concernant le week-end festif qui vous attends..

2024-09-13 fin : 2024-09-14

? La Montagn?Hard – 40 km and 2600 D+. Start on Saturday 7 a.m. ??

? La Ronde des Isards – 23 km and 1300 D+.

Start Saturday 9am ( course will count for the French championship ??)

? Les Balcons d?Aure – 12 km and 500 D+.

Start Saturday 10am. ??

? La balade – 6 km and 100D+. OPEN TO ALL. Runners and walkers, firefighters and non-firefighters alike.

Start on friday 7pm. (All entries will be donated to charity).

Registration dates will be announced in a few months’ time, along with lots of other information about the festive weekend that awaits you.

? La Montagn?Hard – 40 km y 2600 D+. Salida el sábado a las 7 de la mañana

? La Ronde des Isards – 23 km y 1300 D+.

Salida el sábado a las 9 de la mañana (recorrido puntuable para el campeonato de Francia)

? Les Balcons d’Aure – 12 km y 500 D+.

Salida el sábado a las 10.00 horas

? La balade – 6 km y 100D+. ABIERTO A TODOS. Corredores o caminantes, bomberos y no bomberos.

Salida el viernes a las 19.00 horas. (Las inscripciones se donarán a obras benéficas).

Las fechas de inscripción se anunciarán dentro de unos meses, junto con mucha otra información sobre el fin de semana festivo que te espera.

? La Montagn?Hard – 40 km und 2600 D+. Start am Samstag um 7 Uhr. ?

? La Ronde des Isards – 23 km und 1300 D+.

Start am Samstag um 9 Uhr. ? ( Strecke, die für die französische Meisterschaft zählt ??)

? Les Balcons d’Aure – 12 km und 500 D+.

Start am Samstag um 10 Uhr. ???

? La balade – 6 km und 100D+. FÜR ALLE GEÖFFNET. Läufer oder Wanderer, Feuerwehrleute oder Nicht-Feuerwehrleute?

Start am Freitag um 19 Uhr. (Die Einschreibungen werden an einen wohltätigen Zweck gespendet).

Die Anmeldedaten werden in einigen Monaten bekannt gegeben, ebenso wie viele weitere Informationen über das festliche Wochenende, das Sie erwartet.

