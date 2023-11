Campilaro 2024 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 19 juillet 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Retour de la Campilaro en Haute montagne pour cette Neuvième édition en trois étapes pour un total de 330 km et 7750 m D+ !

Plus de détails :

3 jours 100% VÉLO du 19 au 21 juillet / 3 étapes de haute montagne avec arrivées en sommet

7750 m de Dénivelé + et 330 km

Format UNIQUE : seuls les cols et certaines portions chronométrés

En individuel ou par équipe de 5. N’oubliez pas de mentionner vos futurs équipiers pour les motiver !

2 villes hôtes : Bagnères-de-Bigorre et Saint-Lary

Ouvert à tous les amoureux du vélo de tous niveaux ! Tarif jeune (moins de 26 ans)

210 places seulement pour une aventure à taille humaine .

Le mot de Fabrice, à l’origine de ce parcours :

« Un parcours 2024 resserré et dynamique pour vous permettre de défier nos grands cols pyrénéens. Une étape 2 au final spectaculaire, au cœur du massif du Neouvielle, en direction de Cap de Long; Une arrivée à 2160m, plus haut que le Tourmalet! Et pour finir une 3 ième étape qui sera courte mais très intense « .

2024-07-19 fin : 2024-07-21

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Return of the Campilaro to the high mountains for this Ninth edition in three stages for a total of 330 km and 7750 m D+!

More details :

3 days 100% BIKE from July 19 to 21 / 3 high-mountain stages with summit finishes

7750 m ascent + and 330 km

UNIQUE format: only passes and certain sections timed

Individuals or teams of 5. Don’t forget to mention your future team-mates to motivate them!

2 host towns : Bagnères-de-Bigorre and Saint-Lary

Open to cyclists of all levels! Youth rate (under 26)

210 places only for an adventure on a human scale.

A word from Fabrice, the man behind the project:

« A tight, dynamic 2024 route to allow you to challenge our great Pyrenean passes. A spectacular final stage 2, in the heart of the Neouvielle massif, on the way to Cap de Long; a finish at 2160m, higher than the Tourmalet! And last but not least, a short but very intense 3rd stage

El Campilaro vuelve a la alta montaña para esta novena edición, ¡con tres etapas y un recorrido total de 330 km y 7750 m D+!

Más detalles :

3 días 100% BIKE del 19 al 21 de julio / 3 etapas de alta montaña con llegada en cima

7750 m de desnivel + y 330 km

Formato ÚNICO: sólo los puertos y algunos tramos son cronometrados

Individuales o equipos de 5. ¡No olvides mencionar a tus futuros compañeros de equipo para motivarlos!

2 ciudades anfitrionas : Bagnères-de-Bigorre y Saint-Lary

Abierto a ciclistas de todos los niveles Tarifa joven (menores de 26 años)

sólo 210 plazas para una aventura a escala humana.

Unas palabras de Fabrice, el hombre detrás del proyecto:

« Un recorrido 2024 apretado y dinámico que te permitirá desafiar nuestros grandes puertos pirenaicos. Un final de etapa 2 espectacular, en el corazón del macizo de la Neouvielle, camino del Cap de Long; un final a 2160 m, ¡más alto que el Tourmalet! Y para terminar, la etapa 3 será corta pero muy intensa »

Rückkehr der Campilaro ins Hochgebirge für diese neunte Ausgabe in drei Etappen mit einer Gesamtlänge von 330 km und 7750 m D+!

Weitere Einzelheiten :

3 Tage 100% FAHRRAD vom 19. bis 21. Juli / 3 Hochgebirgsetappen mit Gipfelankünften

7750 m Höhenunterschied + und 330 km

EINZIGARTIGES Format: nur die Pässe und bestimmte Abschnitte werden mit Zeitmessung versehen

Als Einzelperson oder in 5er-Teams. Vergessen Sie nicht, Ihre zukünftigen Teamkollegen zu erwähnen, um sie zu motivieren!

2 Gastgeberstädte : Bagnères-de-Bigorre und Saint-Lary

Offen für alle Fahrradliebhaber aller Niveaus! Jugendtarif (unter 26 Jahren)

nur 210 Plätze für ein Abenteuer in menschlicher Größe .

Das Wort von Fabrice, dem Initiator dieser Strecke :

« Eine gestraffte und dynamische Strecke 2024, die es Ihnen ermöglicht, unsere großen Pyrenäenpässe herauszufordern. Eine zweite Etappe mit einem spektakulären Finale im Herzen des Neouvielle-Massivs in Richtung Cap de Long; eine Ankunft auf 2160m, höher als der Tourmalet! Und zum Schluss eine kurze, aber sehr intensive dritte Etappe

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de St Lary|CDT65