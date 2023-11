Cyclosportive La Pyrénéenne SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 7 juillet 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

La Pyrénéenne 2024 va se dérouler le dimanche 7 Juilletprochain sur St Lary-Soulan.

Départ et arrivée en cœur de ville. Toutefois les options EXTREME et SOLIDE respectivement sur les deux parcours 4 Vallées et 2 Vallées vous amèneront au Pla d’Adet.

Ce sera l’occasion de fêter les 50 ans de la victoire de Raymond Poulidor, qui avait attaqué et lâché le grand Eddy Merckx un 15 Juillet 1974.

Certains se souviendront, d’autres découvriront une page de la grande histoire du Tour De France dans nos cols mythiques des Hautes-Pyrénées : tous vivront un grand moment.

A n’en pas douter vous aurez tous et toutes, à cœur de vous surpasser dans ces 10 km d’ascension en passant dans le virage, lieu de l’attaque et sa plaque témoin. Plus haut, vous devancerez le TDF en découvrant la sculpture en bronze de notre Poupou national qui aura été récemment installée.

Nous allons ouvrir les inscriptions vers fin novembre avec la mise à jour du site de présentation, dont les parcours, version 2024.

Nous vous attendons en nombre pour une nouvelle expérience comme la Pyrénéenne sait vous en proposer..

2024-07-07 fin : 2024-07-07 . .

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



La Pyrénéenne 2024 will take place on Sunday July 7 in St Lary-Soulan.

Start and finish in the heart of the town. However, the EXTREME and SOLIDE options on the 4 Vallées and 2 Vallées courses respectively will take you to the Pla d?Adet.

This will be an opportunity to celebrate the 50th anniversary of the victory of Raymond Poulidor, who attacked and dropped the great Eddy Merckx on July 15, 1974.

Some will remember, others will discover a page from the great history of the Tour De France in our mythical Hautes-Pyrénées passes: everyone will experience a great moment.

There’s no doubt that you’ll all want to outdo yourselves in the 10 km ascent as you pass the bend where the attack took place, and its witness plate. Higher up, you’ll be ahead of the TDF as you discover the recently installed bronze sculpture of our national Poupou.

We’ll be opening registration towards the end of November, with the updating of the presentation site, including the 2024 version of the course.

We look forward to seeing many of you there for a new Pyrenean experience.

La Pyrénéenne 2024 se celebrará el próximo domingo 7 de julio en St Lary-Soulan.

Salida y llegada en el corazón de la ciudad. Sin embargo, las opciones EXTREME y SOLIDE de los recorridos 4 Vallées y 2 Vallées respectivamente le llevarán al Pla d’Adet.

Será la ocasión de celebrar el 50º aniversario de la victoria de Raymond Poulidor, que atacó y descolgó al gran Eddy Merckx el 15 de julio de 1974.

Algunos recordarán, otros descubrirán una página de la gran historia del Tour de Francia en nuestros legendarios puertos de los Altos Pirineos: todos vivirán un gran momento.

No hay duda de que todos querrán superarse en los 10 km de ascensión al pasar por la curva donde se produjo el ataque y su placa testigo. Más arriba, se adelantará al TDF al descubrir la escultura de bronce de nuestro Poupou nacional, recientemente instalada.

Las inscripciones se abrirán a finales de noviembre con la actualización del sitio de presentación, que incluirá la versión 2024 de los recorridos.

Esperamos ver a muchos de ustedes para vivir una nueva experiencia como la que los Pirineos saben ofrecer.

Das Pyrenäenrennen 2024 wird am kommenden Sonntag, den 7. Juli, in St Lary-Soulan stattfinden.

Start und Ziel befinden sich im Stadtzentrum. Die Optionen EXTREME und SOLIDE auf den beiden Strecken 4 Vallées und 2 Vallées führen Sie jedoch nach Pla d’Adet.

Jahrestag des Sieges von Raymond Poulidor zu feiern, der den großen Eddy Merckx am 15. Juli 1974 angegriffen und abgehängt hatte.

Einige werden sich erinnern, andere werden eine Seite der großen Geschichte der Tour de France auf den mythischen Pässen der Hautes-Pyrénées entdecken: Alle werden einen großen Moment erleben.

Zweifelsohne werden Sie sich auf dem 10 km langen Anstieg selbst übertreffen wollen, indem Sie durch die Kurve, den Ort des Angriffs und die Zeugenplatte fahren. Weiter oben werden Sie dem TDF zuvorkommen, indem Sie die Bronzeskulptur unseres nationalen Poupou entdecken, die vor kurzem aufgestellt wurde.

Wir werden die Anmeldung gegen Ende November eröffnen, wenn wir die Website mit der Präsentation der Strecken, einschließlich der Strecken in der Version 2024, aktualisieren.

Wir erwarten Sie zahlreich für ein neues Erlebnis, wie es die Pyrenäenroute Ihnen zu bieten weiß.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de St Lary|CDT65