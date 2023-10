Fête du Littoral … La mer s’invite à la Montagne SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 16 mars 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Moment convivial et responsable pour célébrer les liens qui unissent la mer à la montagne (« Rencontres Mers et Montagne », musique, gastronomie…).

2024-03-16 fin : 2024-03-17 . .

SAINT-LARY-SOULAN village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A convivial and responsible moment to celebrate the links between the sea and the mountains (« Rencontres Mers et Montagne », music, gastronomy, etc.)

Un momento de convivencia y responsabilidad para celebrar los vínculos entre el mar y la montaña (« Rencontres Mers et Montagne », música, gastronomía, etc.)

Geselliger und verantwortungsvoller Moment, um die Verbindungen zwischen dem Meer und den Bergen zu feiern (« Rencontres Mers et Montagne », Musik, Gastronomie?)

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65