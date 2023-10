Printemps des Poètes 2024 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 9 mars 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Expositions – conférences – spectacle et « Une semaine consacrée à Claude Nougaro » : du 10 au 15 mars 2024..

2024-03-09 fin : 2024-03-25 . .

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibitions ? conferences ? shows and « A week dedicated to Claude Nougaro »: March 10-15, 2024.

Exposiciones, conferencias, espectáculos y « Una semana dedicada a Claude Nougaro »: del 10 al 15 de marzo de 2024.

Ausstellungen ? Konferenzen ? Aufführung und « Eine Woche, die Claude Nougaro gewidmet ist »: 10. bis 15. März 2024.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65