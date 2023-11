Loto du Ski Club SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 20 février 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Grand Loto du Ski Club.

En simultané au village et au Pla d’Adet. Nombreux lots à gagner : séjours semaine, wee-ends, pass sensoria & Balnea, forfaits ski, cours ESF, loc

de skis, journées canyons …..

2024-02-20 21:00:00 fin : 2024-02-20 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Big Lotto of the Ski Club.

Simultaneously in the village and in Pla d’Adet. Numerous prizes to be won: weekly stays, weekends, sensoria & Balnea passes, ski passes, ESF lessons, ski rental

of skis, canyoning days ….

Gran Lotería del Club de Esquí.

Simultáneamente en el pueblo y en Pla d’Adet. Numerosos premios a ganar: estancias semanales, fines de semana, forfaits sensoria & Balnea, forfaits de esquí, clases de FSE, alquiler de esquís, jornadas de barranquismo, etc

de esquís, jornadas de barranquismo ….

Großes Lotto des Skiclubs.

Gleichzeitig im Dorf und in Pla d’Adet. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Wochen- und Wochenendaufenthalte, Sensoria- und Balnea-Pässe, Skipässe, ESF-Kurse, Skiverleih und -verleih

skipässe, Canyoning-Tage ….

