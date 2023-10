Fête du Cochon 2024 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 27 janvier 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Fête du Cochon.Fête où le cochon, produit phare de la région avec le Porc Noir de Bigorre, est roi !

Toute la journée ambiance Féria au village.

Programme détaillé à venir..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . .

SAINT-LARY-SOULAN Village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Fête du Cochon (Pig Festival), where the pig, the region’s flagship product along with the Porc Noir de Bigorre, is king!

All day long, a Féria atmosphere in the village.

Detailed program to come.

Fête du Cochon (Fiesta del Cerdo) ¡Una fiesta en la que el cerdo, producto estrella de la región junto con el Porc Noir de Bigorre, es el rey!

Durante todo el día, el pueblo respira un ambiente de Féria.

Programa detallado próximamente.

Fête du Cochon: Ein Fest, bei dem das Schwein, das neben dem Porc Noir de Bigorre das Hauptprodukt der Region ist, König ist!

Den ganzen Tag über Feria-Atmosphäre im Dorf.

Detailliertes Programm folgt.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65