Festival Garosnow Before Gratuit SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-21 Ven 19 Janv 2024

Before gratuit

PIPO LOCO VS MR VDZ – Electro/house LES 3 GUIDES PLA D’ADET – 16:30 – 19:30

SECTE SOUND SYSTEM- House RESTAURANT BÖBBY village – 18:30 – 21:30

AZAMAT B Reggaeton/Dancehall – ICC – Calle Cubana Party village – 19:00 – 21:30 Sam 20 Janv 2024

Before gratuit

ESTEBAN – House – LES 3 GUIDES ESPIAUBE – 13:30 – 15:30

NICO RODAS – House – LES MERLANS ESPIAUBE – 13:30 – 15:30

VOILAAA SOUND SYSTEM- Afro/disco – FRONT DE NEIGE PLA D’ADET – 17:00-19:00

THÉO BKRS – Afrobeat – ICC – Calle Cubana Party village – 18:00 – 21:30

JANFI DE LA DSK – Electro/house – KINITO – 18:00 – 21:30

FEU D’ARTIFICE – FACE AU GYMNASE – 21:15

Dim 21 Janv 2024

ESTEBAN – Réveil électronique – SENSORIA RIO Thermes – 11:00 – 13:00 (apayant : tarif spécial avec bracelet Garosnow)

SECTE SOUND SYSTEM – Brunch électro – MUMU CAFE – 11:00 – 13:00.

SAINT-LARY-SOULAN Village & station

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

