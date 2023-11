Festival Garosnow 2024 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 18 janvier 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Week-end ultra festifs entre mix sur les pistes, afterskis et shows électro..

2024-01-18 fin : 2024-01-21 . .

SAINT-LARY-SOULAN Village & station

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



An ultra-festive weekend of on-track mixes, afterskis and electro shows.

Un fin de semana ultrafestivo de mezclas en las pistas, afterskis y espectáculos de electro.

Ultrafestes Wochenende mit Mixen auf den Pisten, Afterskis und Elektro-Shows.

