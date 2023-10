Conférence “Dali et le surréalisme” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 4 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du cycle des conférences sur l’histoire de l’art .

“Dali et le surréalisme”.

2023-12-04 17:30:00 fin : 2023-12-04 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle des Conférences

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the series of lectures on the history of art.

dali and surrealism?

En el marco del ciclo de conferencias sobre la historia del arte .

¿Dalí y el surrealismo?

Im Rahmen der kunsthistorischen Vortragsreihe .

?Dali und der Surrealismus?

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de St Lary|CDT65