FestiFlocons « L’hiver se lance » SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 2 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Soirée de début de saison.

Repas bodega & soirée festive.

Programme détaillé à venir.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . .

SAINT-LARY-SOULAN Village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



New season party.

Bodega dinner & festive evening.

Detailed program to come

Fiesta de inicio de temporada.

Comida en la bodega y velada festiva.

Programa detallado próximamente

Abend zu Beginn der Saison.

Bodega-Essen & festlicher Abend.

Detailliertes Programm folgt

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de St Lary|CDT65