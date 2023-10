Conférence “Du cubisme à l’abstraction” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 6 novembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du cycle des conférences sur l’histoire de l’art .

“Du cubisme à l’abstraction”.

2023-11-06 17:30:00 fin : 2023-11-06 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle des Conférences

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the series of lectures on the history of art.

from cubism to abstraction?

En el marco del ciclo de conferencias sobre la historia del arte.

¿Del cubismo a la abstracción?

Im Rahmen der Vortragsreihe über Kunstgeschichte .

vom Kubismus zur Abstraktion?

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de St Lary|CDT65