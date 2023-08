Présentation et lecture de Christian Laborde SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 27 octobre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Présentation et lecture de «J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan», poème de Christian Laborde.

Echanges entre Christian Laborde animé par N. BERTRAND « comment la poésie nous aide aujourd’hui »

Séances de signatures.

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle des Conférences

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Presentation and reading of « J?ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d?Auchan », poem by Christian Laborde.

Discussions with Christian Laborde, moderated by N. BERTRAND « How poetry helps us today »

Signing sessions

Presentación y lectura de « J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan », poema de Christian Laborde.

Debate entre Christian Laborde y N. Bertrand sobre « cómo nos ayuda la poesía hoy en día »

Sesiones de firmas

Präsentation und Lesung von « J?ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan », Gedicht von Christian Laborde.

Austausch zwischen Christian Laborde unter der Leitung von N. BERTRAND « Wie die Poesie uns heute hilft »

Signierstunden

