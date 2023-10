Concours de peinture et exposition de sculptures SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 22 octobre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

du 22 octobre au 4 Novembre

Thème : L’AUTOMNE

Salle polyvlente de la Mairie – Inscription gratuite à la Maison du Patrimoine.

Règlement disponible à la Maison du Patrimoine (ou envoyé par mail sur demande à la MDP)..

2023-10-22 fin : 2023-11-04 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



october 22 to November 4

Theme: AUTUMN

Salle polyvlente de la Mairie – Free registration at the Maison du Patrimoine.

Rules available at the Maison du Patrimoine (or sent by e-mail on request to the MDP).

del 22 de octubre al 4 de noviembre

Tema: OTOÑO

Sala polivalente del Ayuntamiento – Inscripción gratuita en la Maison du Patrimoine.

Reglamento disponible en la Maison du Patrimoine (o enviado por correo electrónico previa solicitud a la MDP).

vom 22. Oktober bis zum 4. November

Thema: Der Herbst

Mehrzweckraum des Rathauses – Kostenlose Anmeldung im Maison du Patrimoine.

Die Regeln sind im Maison du Patrimoine erhältlich (oder werden auf Anfrage per E-Mail an die MDP geschickt).

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de St Lary|CDT65