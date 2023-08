Equipe de France Féminine de Sabre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 11 septembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

En marge des Jeux Olympiques 2024, l’équipe de France Féminine de Sabre sera en stage à Saint-Lary Soulan..

2023-09-11 fin : 2023-09-16 . .

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



In conjunction with the 2024 Olympic Games, the French Women’s Sabre team will be training in Saint-Lary Soulan.

En el marco de los Juegos Olímpicos de 2024, el equipo francés de sable femenino se entrenará en Saint-Lary Soulan.

Am Rande der Olympischen Spiele 2024 wird die französische Frauenmannschaft im Säbelfechten ein Trainingslager in Saint-Lary Soulan abhalten.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT de St Lary|CDT65