Concert Los Esbarrits de Cardesse SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 31 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Groupe mixte de chant, composé d’une quinzaine de membres, formé il y a plus de 40 ans.

Le groupe a été rebaptisé « Los Esbarrits » en 1979. Il est basé à Cardesse, près de Monein, dans les Pyrénées-Atlantiques et son nom signifie « Les éparpillés », car ses membres habitent différents villages alentour.

Le groupe est accompagné par un guitariste et harmonica et des musiciens à la batterie et à la flûte.

Son répertoire festif et varié mêle des créations originales à des reprises de chants en béarnais, basque, espagnol et français..

2023-08-31 21:00:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A mixed singing group of some fifteen members, formed over 40 years ago.

The group was renamed « Los Esbarrits » in 1979. It is based in Cardesse, near Monein, in the Pyrénées-Atlantiques region, and its name means « the scattered ones », as its members live in different villages in the area.

The group is accompanied by a guitarist and harmonica player, and musicians on drums and flute.

Their festive and varied repertoire mixes original creations with covers of songs in Béarnais, Basque, Spanish and French.

Grupo de canto mixto con una quincena de componentes, formado hace más de 40 años.

El grupo pasó a llamarse « Los Esbarrits » en 1979. Tiene su sede en Cardesse, cerca de Monein, en la región de los Pirineos Atlánticos, y su nombre significa « los dispersos », ya que sus miembros viven en diferentes pueblos de los alrededores.

El grupo está acompañado por un guitarrista y un armonicista, así como por músicos que tocan la batería y la flauta.

Su repertorio, variado y festivo, es una mezcla de creaciones originales y versiones de canciones en bearnés, euskera, español y francés.

Gemischte Gesangsgruppe, die aus etwa 15 Mitgliedern besteht und vor über 40 Jahren gegründet wurde.

Die Gruppe wurde 1979 in « Los Esbarrits » umbenannt. Sie hat ihren Sitz in Cardesse, in der Nähe von Monein, im Departement Pyrénées-Atlantiques. Ihr Name bedeutet « Die Verstreuten », da ihre Mitglieder in verschiedenen Dörfern in der Umgebung wohnen.

Die Band wird von einem Gitarristen und Mundharmonikaspieler sowie Musikern am Schlagzeug und an der Flöte begleitet.

Ihr festliches und abwechslungsreiches Repertoire mischt Originalkreationen mit Coverversionen von Liedern auf Béarnais, Baskisch, Spanisch und Französisch.

