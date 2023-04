Concert les Z’acoustick SAINT-LARY-SOULAN, 23 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Z’acoustick est un groupe au répertoire ouvert, interprétant à la fois des thèmes connus et des créations propres dans un esprit swing, laissant ainsi une grande place à l’improvisation et à la créativité.

Contrebasse : Albin Garnier

Guitares: Quentin Buffier & Eric Brissot.

2023-08-23 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-23 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Z’acoustick is a band with an open repertoire, interpreting both well-known themes and their own creations in a swinging spirit, thus leaving a lot of room for improvisation and creativity.

Double bass: Albin Garnier

Guitars: Quentin Buffier & Eric Brissot

Z’acoustick es un grupo con un repertorio abierto, que interpreta tanto temas conocidos como creaciones propias con un espíritu swing, dejando mucho espacio a la improvisación y la creatividad.

Contrabajo: Albin Garnier

Guitarras: Quentin Buffier & Eric Brissot

Z’acoustick ist eine Band mit einem offenen Repertoire, die sowohl bekannte Themen als auch eigene Kreationen im Swing-Geist interpretiert und so viel Raum für Improvisation und Kreativität lässt.

Kontrabass: Albin Garnier

Gitarren: Quentin Buffier & Eric Brissot

Mise à jour le 2023-02-10 par OT de St Lary|CDT65