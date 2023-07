Course VTT Enduro SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 29 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Ridin’Family lance la première édition de sa course de VTT Enduro

Samedi 29 juillet 2023 : Course VTT Enduro + Soirée Animation

7h30 : Rendez vous à la zone PADDOCK Pumptrack de Vignec 65170.

7h30/8h30 : Retrait des plaques

8h30/10h : Monté jusqu’au départ de la spéciale 1 par remontée mécanique

9h30/11h : Spéciale 1 chronométré

10h/11h30 : Spéciale 2 chronométré

11h/12h30 : Spéciale 3 chronométré

12h/13h30 : Ravitaillement PADDOCK

14h/15h30 : Spéciale 4 chronométré

15h/17h : Spéciale 5 chronométré

17h : retour zone PADDOCK

17h/18h30 : Remise des prix/Podiums avec apéritif convivial.

20h : Repas/Soirée Animation

Dimanche 30 juillet 2023 : 9h00 – Free session BikePark.

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ridin?Family launches the first edition of its Enduro mountain bike race

Saturday, July 29, 2023: Enduro MTB Race + Evening Entertainment

7:30 am: Meet at the PADDOCK Pumptrack area in Vignec 65170.

7:30am/8:30am: Pick-up of plates

8:30/10h: Climb to the start of special stage 1 by ski lift

9.30am/11am: Timed special stage 1

10h/11h30: Timed special stage 2

11h/12h30: Timed special stage 3

12h/13h30: PADDOCK refreshment area

14h/15h30: Timed special stage 4

15h/17h: Timed special stage 5

5pm: Return to PADDOCK area

5pm/6.30pm: Prize-giving ceremony with convivial aperitif.

8pm: Dinner/Entertainment evening

Sunday, July 30, 2023: 9:00 am ? Free session BikePark

Ridin Family lanza la primera edición de su carrera de Enduro en bicicleta de montaña

Sábado 29 de julio de 2023: Carrera de Enduro en bicicleta de montaña + Animación nocturna

7.30h: Cita en la zona PADDOCK Pumptrack en Vignec 65170.

7h30/8h30: Recogida de placas

8h30/10h : Subida a la salida de la especial 1 en telesilla

9h30/11h: Cronometrada especial 1

10h00/11h30: Cronometrada especial 2

11h/12h30: Cronometrada especial 3

12h/13h30: Avituallamiento PADDOCK

14h/15h30: Cronometrada especial 4

15h/17h: Cronometrada especial 5

17h: Regreso a la zona PADDOCK

17h/18h30: Entrega de premios con aperitivo amistoso

20h: Comida/noche de espectáculo

Domingo 30 de julio de 2023: 9h ? Sesión libre en el BikePark

Ridin?Family startet die erste Ausgabe seines Enduro-Mountainbike-Rennens

Samstag, 29. Juli 2023: Enduro-Mountainbike-Rennen + Abendunterhaltung

7:30 Uhr: Treffpunkt auf der PADDOCK Pumptrack-Zone in Vignec 65170.

7.30/8.30 Uhr: Abholung der Plaketten

8.30/10.00 Uhr: Aufstieg zum Start der Sonderprüfung 1 mit dem Lift

9.30/11.00 Uhr: Sonderprüfung 1 mit Zeitmessung

10.00/11.30 Uhr: WP 2 mit Zeitmessung

11:00/12:30 Uhr: Sonderprüfung 3 mit Zeitmessung

12h/13h30 : Verpflegung PADDOCK

14h/15h30 : WP 4 mit Zeitmessung

15h/17h: Sonderprüfung 5 mit Zeitmessung

17 Uhr: Rückkehr in die PADDOCK-Zone

17h/18h30 : Preisverleihung/Podiumsplätze mit geselligem Aperitif.

20h : Essen/Abendunterhaltung

Sonntag, 30. Juli 2023: 9.00 Uhr ? Freie Sitzung BikePark

Mise à jour le 2023-07-03 par OT de St Lary|CDT65