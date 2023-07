Match Rugby Tarbes Pyrénées Rugby VS Angoulême SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Match Rugby Tarbes Pyrénées Rugby VS Angoulême SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 27 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées L’équipe Tarbes Pyrénées Rugby rencontrera SA XV Angoulême.

Entrée gratuite – buvette – snaking sur place – animations.

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Stade Municipal

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Tarbes Pyrénées Rugby team will meet SA XV Angoulême.

Free admission – refreshment bar – snacks on site – entertainment El equipo de rugby Tarbes Pyrénées se enfrentará al SA XV Angoulême.

Entrada gratuita – bar de refrescos – aperitivos in situ – animación Das Team Tarbes Pyrénées Rugby wird auf SA XV Angoulême treffen.

