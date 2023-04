Concert Ensemble vocal Damona SAINT-LARY-SOULAN, 26 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

L’ensemble vocal Damona est formé de 2 chanteuses Sylvia Miranda soprano et Anne Burgaud alto accompagnées au piano par Alina Barrouillet.

Leur répertoire est varié avec des pièces sacrées comme le « Stabat Mater de Pergolèse » ou des extraits de la « Petite Messe solennelle de Rossini » ou encore des « Ave Maria » et « Ave Verum », mais également des airs solos et duos « extraits d’opéra »..

2023-07-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The vocal ensemble Damona is composed of two singers, Sylvia Miranda soprano and Anne Burgaud alto, accompanied on the piano by Alina Barrouillet.

Their repertoire is varied with sacred pieces such as the « Stabat Mater by Pergolesi » or excerpts from the « Petite Messe solennelle by Rossini » or « Ave Maria » and « Ave Verum », but also solo arias and duets « excerpts from operas ».

El conjunto vocal Damona está formado por dos cantantes, Sylvia Miranda (soprano) y Anne Burgaud (contralto), acompañadas al piano por Alina Barrouillet.

Su repertorio es variado, con piezas sacras como el « Stabat Mater » de Pergolesi o extractos de la « Petite Messe solennelle » o « Ave Maria » y « Ave Verum » de Rossini, pero también arias solistas y dúos de ópera.

Das Vokalensemble Damona besteht aus zwei Sängerinnen, Sylvia Miranda (Sopran) und Anne Burgaud (Alt), die von Alina Barrouillet am Klavier begleitet werden.

Ihr Repertoire ist vielfältig mit geistlichen Stücken wie « Stabat Mater von Pergolesi » oder Auszügen aus « Petite Messe solennelle von Rossini » oder « Ave Maria » und « Ave Verum », aber auch Solo-Arien und Duette « aus Opern ».

