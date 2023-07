Festival des Petites Eglises de Montagne – Eget SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 25 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Voyage autour de la guitare classique (Schubert, fantaisies hongroises et espagnoles de Dubez, Mangoré et Presti, Piazzolla, Aznavour : la Bohême…).

2023-07-25 18:30:00

SAINT-LARY-SOULAN en l’église

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Journey around the classical guitar (Schubert, Hungarian and Spanish fantasies by Dubez, Mangoré and Presti, Piazzolla, Aznavour: Bohemia?)

Un viaje alrededor de la guitarra clásica (Schubert, fantasías húngaras y españolas de Dubez, Mangoré y Presti, Piazzolla, Aznavour: Bohemia, etc.)

Reise rund um die klassische Gitarre (Schubert, ungarische und spanische Fantasien von Dubez, Mangoré und Presti, Piazzolla, Aznavour: La Bohême…)

