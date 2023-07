Défilé des pompiers & Feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Défilé des pompiers & Feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 14 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées 10h30 : Défilé des pompiers

23h Feu d’artifice – Parking de la télécabine.

2023-07-14 10:30:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



10:30am: Firemen’s parade

11pm Fireworks – Gondola parking lot 10.30 h: Desfile de bomberos

23.00 h Fuegos artificiales – Aparcamiento de la Góndola 10:30 Uhr: Parade der Feuerwehr

23 Uhr Feuerwerk – Parkplatz der Gondelbahn Mise à jour le 2023-07-10 par OT de St Lary|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu SAINT-LARY-SOULAN Adresse SAINT-LARY-SOULAN Village Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Défilé des pompiers & Feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 2023-07-14 2023-07-14 was last modified: by Défilé des pompiers & Feu d’artifice SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 14 juillet 2023