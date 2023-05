Randonnée culturelle au départ de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN, 9 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Cette randonnée culturelle au départ de Saint-Lary vous fera découvrir ce village qui a connu un développement touristique important au milieu du XXe siècle et jusqu’à nos jours. Puis vous prendrez de la hauteur en traversant les villages de Vignec puis de Cadeilhan-Trachère, véritable belvédère sur la vallée d’Aure..

2023-07-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle de la Mairie

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



This cultural hike starting from Saint-Lary will make you discover this village which knew an important tourist development in the middle of the XXth century and until nowadays. Then you will go up through the villages of Vignec and Cadeilhan-Trachère, a real viewpoint on the Aure valley.

Esta excursión cultural que parte de Saint-Lary le hará descubrir este pueblo que ha conocido un importante desarrollo turístico a mediados del siglo XX y hasta nuestros días. A continuación, subirá por los pueblos de Vignec y Cadeilhan-Trachère, auténtico mirador sobre el valle de Aure.

Auf dieser kulturellen Wanderung von Saint-Lary aus lernen Sie dieses Dorf kennen, das Mitte des 20. Jahrhunderts und bis heute eine bedeutende touristische Entwicklung erlebt hat. Anschließend geht es hoch hinaus durch die Dörfer Vignec und Cadeilhan-Trachère, einem echten Aussichtspunkt über das Aure-Tal.

Mise à jour le 2023-05-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65