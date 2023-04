« Musenimages Images des Pyrénées » spectacle de Claire Benoit Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

« Musenimages Images des Pyrénées » spectacle de Claire Benoit Maison du Patrimoine, 29 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan. Pyrénées en beauté.

Projection de photos, musique, textes prose poétique..

2023-12-29 à 18:00:00

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pyrenees in beauty.

Projection of photos, music, poetic prose texts. Pirineos en belleza.

Proyección de fotos, música, prosa poética. Pyrenäen in Schönheit.

Fotoprojektion, Musik, poetische Prosatexte. Mise à jour le 2023-01-04 par OT de St Lary|CDT65

