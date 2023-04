Conférence « Les chemins du piémont pyrénéen » SAINT-LARY-SOULAN, 24 octobre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Une conférence pour mieux comprendre l’impact des Hospitaliers sur le développement économique et artistique dans les Pyrénées. Une évocation des traces des pèlerins et de la dévotion à saint Jacques le Majeur, du Moyen Âge aux itinéraires pédestres d’aujourd’hui..

2023-10-24 à 17:30:00 ; fin : 2023-10-24 18:30:00. EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle de la Mairie

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A conference to better understand the impact of the Hospitallers on the economic and artistic development of the Pyrenees. An evocation of the traces of the pilgrims and the devotion to Saint James the Greater, from the Middle Ages to the pedestrian routes of today.

Una conferencia para comprender mejor el impacto de los Hospitalarios en el desarrollo económico y artístico de los Pirineos. Una evocación de las huellas de los peregrinos y de la devoción a Santiago el Mayor, desde la Edad Media hasta las rutas de senderismo actuales.

Ein Vortrag, um den Einfluss der Hospitaliers auf die wirtschaftliche und künstlerische Entwicklung in den Pyrenäen besser zu verstehen. Eine Erinnerung an die Spuren der Pilger und die Verehrung des heiligen Jakobus des Älteren vom Mittelalter bis zu den heutigen Wanderrouten.

