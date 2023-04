Concert Quatuor vocal Accolade SAINT-LARY-SOULAN, 13 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Affranchi des genres, le quatuor vocal Accolade embarque l’auditeur sans prérequis dans un voyage musical où la musique lyrique côtoie chanson française et ballade jazz..

2023-08-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-13 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Free of genres, the vocal quartet Accolade takes the listener on a musical journey where lyrical music rubs shoulders with French songs and jazz ballads.

Libre de géneros, el cuarteto vocal Accolade lleva al oyente por un viaje musical en el que la música lírica se codea con la chanson francesa y las baladas de jazz.

Das Vokalquartett Accolade, das sich von allen Genres befreit hat, nimmt den Zuhörer ohne Vorkenntnisse mit auf eine musikalische Reise, auf der lyrische Musik mit französischem Chanson und Jazzballaden zusammentrifft.

