Concert Pianisténor SAINT-LARY-SOULAN, 2 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Le ténor Frank Grimaud et la pianiste Alina Barrouillet présentent un spectacle musical autour des plus belles chansons de Luis Mariano.

Pendant 1h 20, redécouvrez la vie et l’oeuvre de ce très grand artiste ..

2023-08-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-02 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The tenor Frank Grimaud and the pianist Alina Barrouillet present a musical show around the most beautiful songs of Luis Mariano.

During 1h20, rediscover the life and work of this great artist.

El tenor Frank Grimaud y la pianista Alina Barrouillet presentan un espectáculo musical basado en las más bellas canciones de Luis Mariano.

Durante 1h20, redescubra la vida y la obra de este gran artista.

Der Tenor Frank Grimaud und die Pianistin Alina Barrouillet präsentieren ein musikalisches Spektakel rund um die schönsten Lieder von Luis Mariano.

Entdecken Sie 1 Stunde und 20 Minuten lang das Leben und das Werk dieses sehr großen Künstlers neu.

Mise à jour le 2023-02-09 par OT de St Lary|CDT65