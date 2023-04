Concert Violon et guitare SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Concert Violon et guitare SAINT-LARY-SOULAN, 28 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan. Au violon Zaza Pourtzelade qui sera accompagné par un guitariste..

2023-07-28 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the violin Zaza Pourtzelade who will be accompanied by a guitarist. Al violín, Zaza Pourtzelade estará acompañada por un guitarrista. An der Geige Zaza Pourtzelade, der von einem Gitarristen begleitet wird. Mise à jour le 2023-02-10 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu SAINT-LARY-SOULAN Adresse SAINT-LARY-SOULAN église du village Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Concert Violon et guitare SAINT-LARY-SOULAN 2023-07-28 was last modified: by Concert Violon et guitare SAINT-LARY-SOULAN SAINT-LARY-SOULAN 28 juillet 2023 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées