Cycl’n Trip Col du Portet, 11 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Col du Portet et Col d’Aspin

Deux cols de la Vallée d’Aure sont réservés aux cyclistes de 9h à 12h.

Col du Portet : alt. 2215m / D+ 1405m

Itinéraire réservé depuis Vignec.

Col d’Aspin (versant Est – départ Arreau) alt. 1489m / D+ 785m.

Itinéraire réservé depuis Arreau.

Col d’Aspin (versant Ouest – départ Bagnères de Bigorre) alt. 1489m / D+ 918m.

Itinéraire réservé depuis Payolle..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

Col du Portet SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Col du Portet and Col d’Aspin

Two passes in the Aure Valley are reserved for cyclists from 9am to 12pm.

Col du Portet : alt. 2215m / D+ 1405m

Itinerary reserved from Vignec.

Col d’Aspin (East side – departure from Arreau) alt. 1489m / D+ 785m

Reserved route from Arreau.

Col d’Aspin (West side – departure Bagnères de Bigorre) alt. 1489m / D+ 918m

Reserved route from Payolle.

Col du Portet y Col d’Aspin

Dos puertos del valle de Aure están reservados a los ciclistas de 9h a 12h.

Col du Portet : alt. 2215m / D+ 1405m

Ruta reservada desde Vignec.

Col d’Aspin (lado este – salida desde Arreau) alt. 1489m / D+ 785m.

Itinerario reservado desde Arreau.

Col d’Aspin (lado oeste – salida de Bagnères de Bigorre) alt. 1489m / D+ 918m.

Itinerario reservado desde Payolle.

Col du Portet und Col d’Aspin

Zwei Pässe im Vallée d’Aure sind von 9 bis 12 Uhr für Radfahrer reserviert.

Col du Portet: Alt. 2215m / D+ 1405m

Reservierte Route von Vignec aus.

Col d’Aspin (Ostseite – Start in Arreau): Alt. 1489m / D+ 785m.

Reservierte Route ab Arreau.

Col d’Aspin (Westseite – Start in Bagnères de Bigorre) alt. 1489m / D+ 918m.

Reservierte Route von Payolle aus.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de St Lary|CDT65