Pot d’accueil « Bienvenue à Saint-Lary » Parking Office de Tourisme, 9 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Rencontre avec nos prestataires d’activités et présentation de la destination et des animations de la semaine.

2023-07-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Parking Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meeting with our activity providers and presentation of the destination and the week’s activities

Reunión con nuestros proveedores de actividades y presentación del destino y de las actividades de la semana

Treffen mit unseren Anbietern von Aktivitäten und Vorstellung des Reiseziels und der Animationen der Woche

