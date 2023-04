Fête de Soulan SAINT-LARY-SOULAN, 1 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Véritable fête de village authentique, la Fête de Soulan est l’occasion de se plonger au cœur du village et de rencontrer ses habitants.

2023-07-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

SAINT-LARY-SOULAN village de Soulan

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Soulan Festival is a real village festival and an opportunity to immerse yourself in the heart of the village and meet its inhabitants

El Festival de Soulan es una auténtica fiesta de pueblo, una oportunidad para sumergirse en el corazón del pueblo y conocer a sus habitantes

Das Fest von Soulan ist ein authentisches Dorffest und bietet die Gelegenheit, in das Herz des Dorfes einzutauchen und seine Bewohner zu treffen

