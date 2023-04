Spectacle de Claire Benoit « “Un artiste, une vie… autour de Barbara” » Maison du Patrimoine, 20 juin 2023, Saint-Lary-Soulan.

Univers poétique et poésie de la chanson.

Spectacle de Claire Benoit, accompagnée de Jean-Michel Thino – « Un artiste, une vie… Barbara ».

2023-06-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-20 . .

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Poetic universe and poetry of the song.

Show of Claire Benoit, accompanied by Jean-Michel Thino – « An artist, a life… Barbara »

Universo poético y poesía de la canción.

Espectáculo de Claire Benoit, acompañada por Jean-Michel Thino – « Un artista, una vida… Barbara »

Poetisches Universum und Poesie des Chansons.

Aufführung von Claire Benoit, begleitet von Jean-Michel Thino – « Ein Künstler, ein Leben… Barbara »

