Concert avec Marie Daney SAINT-LARY-SOULAN, 3 juin 2023, Saint-Lary-Soulan.

Une belle voix pour des chants d’aujourd’hui.

Marie Daney a chanté dans les choeurs du grand théâtre de Bordeaux, de l’opéra de Nice et du Capitole de Toulouse.

Son répertoire va des chansons de variétés aux airs d’opéra..

2023-06-03 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN église du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A beautiful voice for songs of today.

Marie Daney has sung in the choirs of the Grand Theatre of Bordeaux, the Opera of Nice and the Capitole of Toulouse.

Her repertoire ranges from variety songs to opera arias.

Una hermosa voz para las canciones de hoy.

Marie Daney ha cantado en los coros del Gran Teatro de Burdeos, la Ópera de Niza y el Capitole de Toulouse.

Su repertorio abarca desde canciones de variedades hasta arias de ópera.

Eine schöne Stimme für Lieder von heute.

Marie Daney hat in den Chören des Grand Théâtre de Bordeaux, der Oper von Nizza und des Capitole de Toulouse gesungen.

Ihr Repertoire reicht von Varietéliedern bis zu Opernarien.

