Marché de Pays Parking Ardoune, 3 juin 2023, Saint-Lary-Soulan.

Tous les samedis matin.

Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l’animation de la station. Il est prisé par de nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc…) et tous les produits des plaines gasconnes.

Saison d’hiver: Parking Ardoune

Saison estivale: Parking du téléphérique.

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Saturday morning.

The Saint-Lary-Soulan market is a must in the animation of the resort. It is appreciated by many street vendors. On the stalls you can find mountain products (honey, cheese, wool, etc…) and all the products of the Gascony plains

Winter season: Parking Ardoune

Summer season: Parking of the cable car

Todos los sábados por la mañana.

El mercado de Saint-Lary-Soulan es una parte esencial de la animación de la estación. Es popular entre muchos vendedores ambulantes. En los puestos se pueden encontrar productos de montaña (miel, queso, lana, etc.) y todos los productos de la llanura gascona

Temporada de invierno: Parking Ardoune

Temporada de verano: Aparcamiento del teleférico

Jeden Samstagmorgen.

Der Markt von Saint-Lary-Soulan ist ein unumgänglicher Termin für die Belebung des Ortes. Er wird von zahlreichen Kamelienhändlern geschätzt. An den Ständen werden sowohl Produkte aus den Bergen (Honig, Käse, Wolle usw.) als auch aus den Ebenen der Gascogne angeboten

Wintersaison: Parkplatz Ardoune

Sommersaison: Parkplatz der Seilbahn

