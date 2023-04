Transhumance Sailhan Rioumajou Frédancon Rioumajou, 2 juin 2023, Saint-Lary-Soulan.

Transhumance au Rioumajou avec Fabrice et Anthony.

Vendredi 3 juin à Sailhan

Dés 16h présence du troupeau et des bergers route d’Estensan. Animations

18h30 : Apéritif / 19h30 : Repas du berger et soirée

Samedi 4 juin

7h : à Sailhan départ du troupeau.

9h : pause à «Maison Blanche»

12h : Arrivée à Frédancon

Tout au long de l’après-midi : Fête de l’Ecotourisme à Frédancon

Balade à dos d’ânes, atelier faune/flore avec le Parc National des Pyrénées, stands de producteurs locaux en filière courte, animations autour de la pêche et du vélo, chants des bergers et convivialité seront au rendez-vous..

Frédancon Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Transhumance at Rioumajou with Fabrice and Anthony.

Friday June 3rd in Sailhan

From 4 pm presence of the herd and the shepherds on the Estensan road. Animations

18h30 : Aperitif / 19h30 : Shepherd’s meal and evening

Saturday 4th June

7am : departure of the herd in Sailhan.

9am : break at « Maison Blanche

12h : Arrival at Frédancon

Throughout the afternoon : Ecotourism festival in Frédancon

Donkey ride, fauna/flora workshop with the Pyrenees National Park, stands of local producers, fishing and cycling activities, shepherds? songs and conviviality will be there.

Trashumancia en Rioumajou con Fabrice y Anthony.

Viernes 3 de junio en Sailhan

A partir de las 16h, el rebaño y los pastores estarán presentes en la carretera de Estensan. Animaciones

18h30: Aperitivo / 19h30: Cena de pastores y velada

Sábado 4 de junio

7h : salida del rebaño de Sailhan.

9h : pausa en la « Maison Blanche

12h : Llegada a Frédancon

Durante toda la tarde: Festival de Ecoturismo en Frédancon

Paseos en burro, taller fauna/flora con el Parque Nacional de los Pirineos, stands de productores locales, actividades de pesca y cicloturismo, cantos de pastores y convivencia estarán en el orden del día.

Transhumanz in Rioumajou mit Fabrice und Anthony.

Freitag, den 3. Juni in Sailhan

Ab 16 Uhr Anwesenheit der Herde und der Schäfer auf der Route d’Estensan. Animationen

18.30 Uhr: Aperitif / 19.30 Uhr: Hirtenmahlzeit und Abendveranstaltung

Samstag, 4. Juni

7 Uhr: In Sailhan Abfahrt der Herde.

9 Uhr: Pause in « Maison Blanche »

12 Uhr: Ankunft in Frédancon

Den ganzen Nachmittag über: Fest des Ökotourismus in Frédancon

Eselreiten, Fauna/Flora-Workshop mit dem Nationalpark der Pyrenäen, Stände von lokalen Erzeugern mit kurzer Vertriebskette, Animationen rund um das Angeln und Radfahren, Hirtengesang und Geselligkeit werden geboten.

