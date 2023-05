Visite guidée de Saint-Lary Rdv Place de l’Office de Tourisme, 23 mai 2023, Saint-Lary-Soulan.

du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme..

2023-05-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-23 . .

Rdv Place de l’Office de Tourisme SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



from the village to the ski resort. Discover the heritage and the exceptional history of this former agro-pastoral village which became a ski resort at the end of the 1950s. Guided tour with a guide of the Pays d?art et d?histoire

Meet in front of the Tourist Office.

del pueblo a la estación de esquí. Descubra el patrimonio y la excepcional historia de este antiguo pueblo agropastoral que se convirtió en estación de esquí a finales de los años cincuenta. Visita guiada con un guía del Pays d’art et d’histoire

Reunión frente a la Oficina de Turismo.

vom Dorf zum Skiort. Entdecken Sie das Kulturerbe und die außergewöhnliche Geschichte dieses ehemaligen landwirtschaftlich-weidewirtschaftlichen Dorfes, das Ende der 1950er Jahre zum Skiort wurde. Geführte Besichtigung in Begleitung eines Fremdenführers des Pays d’art et d’histoire

Treffpunkt: vor dem Fremdenverkehrsamt.

