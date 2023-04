Conférence « Le thermalisme en Aure Louron » SAINT-LARY-SOULAN, 16 mai 2023, Saint-Lary-Soulan.

Les vallées d’Aure et du Louron comptent de nombreuses sources d’eau thermale dont les vertus sont connues depuis très longtemps. Découvrez, à travers cette conférence, comment elles ont été exploitées au fil du temps et de quelle manière les stations de Saint-Lary et de Loudenvielle se sont imposées à la fin du XXe siècle.

Par Cécile Delaumone, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire.

2023-05-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-16 . EUR.

SAINT-LARY-SOULAN Salle de la mairie

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Aure and Louron valleys have many thermal springs whose virtues have been known for a very long time. Discover, through this conference, how they have been exploited over time and how the resorts of Saint-Lary and Loudenvielle became established at the end of the 20th century.

By Cécile Delaumone, guide and lecturer at the Pays d?art et d?histoire

Los valles de Aure y Louron poseen numerosas fuentes termales cuyas virtudes se conocen desde hace mucho tiempo. En esta conferencia, descubrirá cómo se han explotado a lo largo del tiempo y cómo se establecieron las estaciones de Saint-Lary y Loudenvielle a finales del siglo XX.

A cargo de Cécile Delaumone, guía conferenciante en el Pays d’art et d’histoire

In den Tälern von Aure und Louron gibt es zahlreiche Thermalquellen, deren heilende Wirkung schon sehr lange bekannt ist. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie sie im Laufe der Zeit genutzt wurden und wie sich die Kurorte Saint-Lary und Loudenvielle Ende des 20. Jahrhunderts durchsetzten.

Von Cécile Delaumone, Fremdenführerin und Referentin beim Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte)

