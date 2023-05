Construction et décoration églises en papier Maison du Patrimoine, 4 mai 2023, Saint-Lary-Soulan.

Venez fabriquer et décorer votre église en papier et l’exposer à la Maison Du Patrimoine le temps de vos vacances !.

2023-05-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-04 17:00:00. EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and make and decorate your own paper church and exhibit it at the Maison Du Patrimoine during your vacations!

Venga a hacer y decorar su propia iglesia de papel y a exponerla en la Maison Du Patrimoine durante sus vacaciones

Erstelle und dekoriere deine eigene Kirche aus Papier und stelle sie während deines Urlaubs im Maison Du Patrimoine aus!

