Le Parvis vous propose « Paradeisos » (Il faut cultiver son jardin) Gymnase, 21 avril 2023, Saint-Lary-Soulan.

PARADEISOS (IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN)

Julien Duval / Carlos Martins / Le Syndicat d’Initiative

Paradeisos (paradis en grec) est issu du mot persan pairidaëza qui signifie « jardin, enclos ». Ce spectacle cherche dans une relation de proximité entre acteurs et spectateurs, à explorer le lien intime qui nous unit aux jardins. Prenant sa source dans la fameuse conclusion de Candide, dont ce projet est une ramification, « Il faut cultiver notre jardin », le Syndicat d’initiative entraine le spectateur dans une méditation touteprintanière.

Pourquoi le jardin est-il un lieu si essentiel à l’épanouissement des êtres humains ? Quels plaisirs procure-t-il ? Et comment satisfait-il notre besoin de beauté, de contemplation, d’émerveillement ? Comment modifie-t-il notre perception du monde et de notre propre présence sur terre, ainsi que notre relation au temps ?

Alors que le jardin est une création de l’Homme, il semble qu’il agit tout autant sur nous que nous n’agissons sur lui. Saisir sa portée mythique ou symbolique, tout autant que sa prégnance dans nos vies, de l’individuel au sociétal, est l’un des enjeux de la représentation. « Ses valeurs, la lenteur, la patience, la nécessité pour l’homme-jardinier de connaître intimement la terre, de l’explorer chaque jour avec passion, d’être conscient des liens qui l’unissent aux choses et aux êtres vivants dont il partage le destin, en font aujourd’hui un espace de survie. » Marco Martella

Cette dramaturgie se nourrit d’histoire, de poésie, de jardinage, de botanique, du chant des oiseaux, de musique, de journalisme, de rencontres, de philosophie, et de littérature..

2023-04-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

Gymnase SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



PARADEISOS (WE MUST CULTIVATE OUR GARDEN)

Julien Duval / Carlos Martins / Le Syndicat d?Initiative

Paradeisos (paradise in Greek) comes from the Persian word pairidaëza which means « garden, enclosure ». This show seeks to explore the intimate link between actors and spectators in a close relationship with gardens. Taking its source in the famous conclusion of Candide, of which this project is an offshoot, « We must cultivate our garden », the Syndicat d?initiative leads the spectator into a meditation all spring.

Why is the garden such an essential place for the development of human beings? What pleasures does it provide? And how does it satisfy our need for beauty, contemplation and wonder? How does it change our perception of the world and of our own presence on earth, as well as our relationship to time?

While the garden is a creation of Man, it seems that it acts as much on us as we act on it. To grasp its mythical or symbolic significance, as well as its importance in our lives, from the individual to the societal, is one of the challenges of the performance. « Its values, slowness, patience, the need for the man-gardener to know the earth intimately, to explore it every day with passion, to be aware of the links that unite him to the things and living beings whose destiny he shares, make it today a space of survival Marco Martella

This dramaturgy is nourished by history, poetry, gardening, botany, birdsong, music, journalism, meetings, philosophy and literature.

PARADEISOS (DEBEMOS CULTIVAR NUESTRO JARDÍN)

Julien Duval / Carlos Martins / Sindicato de Iniciativa

Paradeisos (paraíso en griego) procede de la palabra persa pairidaëza, que significa « jardín, recinto ». Este espectáculo pretende explorar el vínculo íntimo entre actores y espectadores en una estrecha relación con los jardines. Inspirándose en la célebre conclusión de Cándido, de la que este proyecto es una ramificación, « Debemos cultivar nuestro jardín », el Sindicato de Iniciativa conduce al espectador a una meditación sobre la primavera.

¿Por qué el jardín es tan esencial para el desarrollo humano? ¿Qué placeres proporciona? ¿Y cómo satisface nuestra necesidad de belleza, contemplación y asombro? ¿Cómo cambia nuestra percepción del mundo y de nuestra propia presencia en la tierra, así como nuestra relación con el tiempo?

Aunque el jardín es una creación del Hombre, parece que actúa sobre nosotros tanto como nosotros sobre él. Comprender su significado mítico o simbólico, así como su influencia en nuestras vidas, desde lo individual a lo social, es uno de los retos de la representación. « Sus valores, la lentitud, la paciencia, la necesidad para el hombre-jardinero de conocer íntimamente la tierra, de explorarla cada día con pasión, de ser consciente de los vínculos que le unen a las cosas y a los seres vivos cuyo destino comparte, hacen de ella un espacio de supervivencia hoy en día Marco Martella

Esta dramaturgia se nutre de la historia, la poesía, la jardinería, la botánica, el canto de los pájaros, la música, el periodismo, los encuentros, la filosofía y la literatura.

PARADEISOS (WIR MÜSSEN UNSEREN GARTEN BEWIRTSCHAFTEN)

Julien Duval / Carlos Martins / Le Syndicat d’Initiative

Paradeisos (griechisch für Paradies) leitet sich vom persischen Wort pairidaëza ab, das « Garten, Gehege » bedeutet. Das Stück versucht, in einer engen Beziehung zwischen Schauspielern und Zuschauern die intime Verbindung zu erforschen, die uns mit Gärten verbindet. Ausgehend von Candides berühmter Schlussfolgerung « Wir müssen unseren Garten bestellen », von der dieses Projekt abstammt, nimmt das Fremdenverkehrsamt den Zuschauer mit in eine Meditation über den Garten.

Warum ist der Garten ein so wichtiger Ort für die Entfaltung der Menschen? Welche Freuden bereitet er uns? Und wie befriedigt er unser Bedürfnis nach Schönheit, Kontemplation und Verwunderung? Wie verändert er unsere Wahrnehmung der Welt, unserer eigenen Präsenz auf der Erde und unserer Beziehung zur Zeit?

Obwohl der Garten eine Schöpfung des Menschen ist, scheint es, dass er genauso auf uns wirkt wie wir auf ihn. Seine mythische oder symbolische Bedeutung zu erfassen, ebenso wie seine Prägnanz in unserem Leben, vom Individuellen bis zum Gesellschaftlichen, ist eine der Herausforderungen der Darstellung. « Seine Werte, die Langsamkeit, die Geduld, die Notwendigkeit für den Gärtner, die Erde genau zu kennen, sie jeden Tag mit Leidenschaft zu erforschen, sich der Verbindungen bewusst zu sein, die ihn mit den Dingen und den Lebewesen verbinden, deren Schicksal er teilt, machen ihn heute zu einem Überlebensraum. » Marco Martella

Diese Dramaturgie nährt sich aus Geschichte, Poesie, Gartenarbeit, Botanik, Vogelgesang, Musik, Journalismus, Begegnungen, Philosophie und Literatur.

Mise à jour le 2023-01-25 par OT de St Lary|CDT65