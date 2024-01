Concert Guy Angelloz église du village Saint-Lary-Soulan, jeudi 22 août 2024.

Concert Guy Angelloz église du village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 21:00:00

fin : 2024-08-22

Un voyage musical autour des flûtes.

Très jeune, Guy Angelloz fait partie de la maîtrise de Notre Dame de Paris où il étudie le chant le piano et la flûte. À 20 ans, il entre premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean-Pierre Rampal, Il obtient les 3 premiers prix d’harmonie de musique de chambre et de flûte à l’unanimité.

Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, victoires de la musique, et de la fondation Georges Cziffra, Il devient flûtiste à l’orchestre symphonique de la Garde Républicaine. Également professeur assistant à l’école normale de musique de Paris, chef du chœur Ecce Cantus de Neuilly et chef du chœur Mams du 16 .

Guy Angelloz est invité dans de nombreux concerts en soliste aussi bien en Europe qu’aux États Unis et au Japon où il est invité régulièrement.

Eglise du village

.

église du village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie eglise.aurelouron@free.fr



