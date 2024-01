Cycl’n Trip SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, mardi 16 juillet 2024.

Cycl’n Trip SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16

fin : 2024-07-16

Pendant 5 jours, les routes d’accès aux cols seront fermées à la circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes de 9h à 12h.

Accés gratuit ouvert à toutes les pratiques (vélos de route, VTT, VAE…) sans inscription, sans classement, sans départ groupé, ravitaillement et souvenir offert.

Mardi 16 juillet

Aujourd’hui, deux cols, deux maîtres de la Vallée d’Aure sont réservés aux cyclistes de 9h à 12h. On commence par le Col du Portet, déjà entré dans la légende du Tour en 2018 et 2021. En suivant, le col d’Aspin dont la circulation est règlementée sur ses deux versants, qui aura été le premier col de la première étape pyrénéenne du Tour 2022. Après une ascension en balcon sur les vallées, on bascule vers le territoire du Grand Tourmalet, et le Pic du Midi s’impose dans le paysage ! Le plaisir pour vous de pédaler face à ce géant.

.

SAINT-LARY-SOULAN Col du Portet

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



L’événement Cycl’n Trip Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de St Lary|CDT65