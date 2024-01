Concert avec le groupe Djecko église du village Saint-Lary-Soulan, samedi 6 juillet 2024.

Concert avec le groupe Djecko église du village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:00:00

fin : 2024-07-06

DJECKO est un groupe polyphonique du Comminges qui a été crée en 2019, à l’initiative de Daniel JANER et Jérôme CABANES, tous deux anciens chanteurs du Croupe ENCANTAT’S.

Le groupe est basé à Labarthe Inard, commune proche de Saint-Caudens.

DJECKO est composé de 5 membres, 2 chanteuses et 3 chanteurs de culture et de passés musicaux variés qui se retrouvent autour de la polyphonie.

Ce style musical est surtout connu grâce à de magnifiques chants Corses, Basques et il s’inscrit plus largement dans la culture chrétienne, avec les interprétations des chorales de paroisses ou des « petits chanteurs ».

Eglise du village

.

église du village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie eglise.aurelouron@free.fr



L’événement Concert avec le groupe Djecko Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2024-01-17 par OT de St Lary|CDT65